“ثروه” استخراج tharwa.education.gov.dz كشف نقاط الفصل الثاني بفضاء أولياء الأمور

يبحث الطلاب بجميع الولايات الجزائرية عن الإعلان عن موعد نتائج الفصل الدراسي الثاني ويبدا البحث عن نتائج المعدلات وكشف النقاط الفصلية وكيفية الاستخراج، ويتم الإعلان عنها وتنزيلها عبر رابط ثروة الإلكتروني بالاستعلام العادي أو عبر فضاء ولي الأمر على أن يكون الموقع متاحا بعد العطل الفني الذي حدث له بسبب كثرة الدخول عليه بشكل يومي.

استخراج tharwa.education.gov.dz النتائج عبر فضاء أولياء التلاميذ

يتم الإعلان عن جميع نتائج الفصل الدراسي الثاني حسب الآلية التي تقوم وزارة التربية والتكوين في الجزائر بتنظيمها، حيث يتابع التلميذ الدخول على رابط موقع ثروة لاستخراج الارقام الامتحانية، وقد قامت الوزارة بإتاحة تسجيل فضاء أولياء التلاميذ ليتمكن ولي الطالب من الدخول واستخراج نتائج الطالب، ويكون بالتسجيل وعمل رقم سري، بالخطوات التالية:

الاستعلام بفضاء أولياء التلاميذ خطوات استخراج tharwa.education.gov.dz كشف نقاط التلميذ يقوم ولي الطالب بالدخول على موقع فضاء الأولياء. يتم تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني. يقوم بكتابة الرقم السري. تتم الموافقة على الشروط. يقوم بتعبئة بيانات الاب والتلميذ واتباع الخطوات. يتم الدخول على رابط ثروة لنتائج الطلاب. يقوم المستخدم بإدخال البريد الإلكتروني ثم الرقم السري. يتم إرسال رقم الهاتف النقال. يقوم باختيار “كشف نقاط الطلاب”. يتم اختيار الفصل الدراسي. يقوم باختيار “إظهار النتيجة”.

ويتم تفعيل الرابط فور الإصلاح بعد عطل حدث فيه بسبب كثرة الدخول عليه، حيث تقوم وزارة التربية الوطنية والتكوين بإتاحة كافة نقاط الطلاب للفصل الدراسي الثاني كما تتيح تقديم الاعتراضات بعد الإعلان عنها بوقت قليل.