هُنا رابط منصة تدريب المعملين في الأردن 2021 teachers.gov.jo وكيفية تسجيل المعلمون المباشر

تصدر رابط منصة تدريب المعلمين في الأردن قائمة محركات البحث في عمان خلال الأيام القليلة الماضية بعد تزايد معدلات البحث عن رابط منصة تدريب المعلمين بعد الإعلان عن فتح باب التسجيل للمعلمين من أجل تدريبهم على المهارات الجديدة اللازمة للتعامل مع المنصات الرقمية الجديدة وأساليب التدريس الحديثة في المملكة الأردنية الهاشمية خاصة بعد تدشين منصة درسك للتعليم عن بعد في الأردن.

منصة تدريب المعلمين في الأردن

ويرصد لكم موقع “ثقفني” كافة التفاصيل حول كيفية الاستفادة من منصة تدريب المعملين في الأردن بعد إعلان المنصة عن فتح باب التسجيل بداية من يوم الأحد الموافق 6 يونيو 2021.

وتهتم منصة تدريب المعلمين الأردنيين بتأهيل معلمي المدارس على التعامل في البرنامج والمنصات الرقمية الحديثة التي تطورها المملكة الأردنية الهاشمية لسهولة التعليم عن بعد وتعظيم الاستفادة المثلى من التقنية التكنولوجية التعليمية الحديثة وتطويعها في التدريس للطلاب بالمدارس الأردنية وفق المحددات الدراسية التي تقرر وزارة التربية والتعليم.

كما تتميز المنصة بتأهيل المدرسين لإخراج مهاراتهم في العملية التعليمية وتطويرها بما يتناسب مع المناهج التعليمية لكافة الفصول الدراسية.

رابط منصة تدريب المعلمين

وعن كيفية التسجيل في دورات منصة تدريب المعلمين الأردنيين يتم تسجيل الدخول إلى رابط منصة تدريب المعلمين واتباع الخطوات التالية.

يسجل المعلم الدخول إلى حساب الشخصي من خلال كتابة اسم المستخدم ورقم السري

في حالة عدم امتلاك حساب على المنصة يتم اختيار أيقونة حساب جديد وتعبية البيانات الملطوبة

عقب اكتب تسجيل الدخول تظهر الدورات التدريبية المتاحة التي يحق له الاشتراك بها.

تبلغ مدة التدريبات 10 ساعات يمكن الحصول عليها في يوم واحد أو على مدار عدة أيام.

يجب الانتهاء من ساعات التدريب قبل انتهاء باب التسجيل المقرر يوم الخميس الموافق 24/6/2021.

يأتي فتح باب التسجيل في منصة تدريب المعلمين في الأردن هذا العام لتعزيز مهارات المدرسين على استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية وخاصة وسائل التعليم عن بُعد.

وفرضت جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ على جميع دول العالم اللجوء إلى وسائل التعليم عن بعد للحفاظ على سلامة مواطنيها وضمان استمرارية عملية التعليم بعد تأخر فرص القضاء على الجائحة.