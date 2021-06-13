مجددا .. تغريم رئيس البرازيل لعدم وضعه كمامة طبية

وقال المكتب الصحفى لحكومة الولاية إن غرامة تعادل حوالى 110 دولارات تفرض لمعاقبة عدم وضع الكمامات فى الأماكن العامة منذ مايو 2020، قد طبقت على الرئيس، بينما لم يعلق مكتب بولسونارو على الحادث.
ولوح الرئيس للجمهور من دراجته النارية وتحدث فيما بعد من فوق شاحنة مزودة بمكبرات صوت إلى أنصاره الذين وضعوا فوق رؤوسهم خوذا لكن معظمهم لم يضع كمامات.
وهلل الحشد وهتف حين أكد بولسونارو على أن الكمامات ليست ضرورية لمن تم تطعيمهم بالفعل، وهو ما يعارضه خبراء الصحة العامة.
وسابقا تعرض بولسونارو، الذى أصيب عام 2020 بفيروس كورونا، أيضا للتغريم لعدم وضعه كمامة خلال تجمع حاشد مع أنصاره فى مايو فى ولاية مارانهاو شمال شرق البلاد.
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