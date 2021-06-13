استخراج كشف النقاط موقع فضاء أولياء التلاميذ بالجزائر tharwa.education.dz للحصول على نتائج دورة 2021

موقع فضاء أولياء التلاميذ الجزائر وطريقة استخراج كشف النقاط حيث يبحث العديد من الطلبة والطالبات في الجزائر عن موقع فضاء أولياء التلاميذ الجزائر، موقع ثروة للنتائج، وكذلك أولياء الأمور للحصول على نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2021م، حيث انتهى طلبة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي من أداء الامتحانات يوم 2 جوان 2021م، ومنذ الانتهاء من أداء الامتحانات والطلبة في انتظار إعلان النتائج.

موقع فضاء أولياء التلاميذ الجزائر 2021

وقد أتم عدد853391 طالبا وطالبة من المرحلة الابتدائية الامتحانات المدرسية دورة 2021 يوم 2 يونيو 2021م. وقد استغرق الامتحان يوم واحد فقط. وسيتم توزيع أوراق الامتحانات على 62 مركزا للتصحيح والتدقيق كما أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عبر موقعها الرسمي.

رابط موقع فضاء الأولياء للنتائج

وبذلك تستطيع الطلبة معرفة نتائج نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2021م من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع فضاء أولياء التلاميذ ثروة لمعرفة النتائج، والذي سيتم إعلان النتائج من خلاله فور الإعلان عنها عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر ووزارة التربية الوطنية الجزائرية.

استكمال البيانات المطلوبة من خلال الموقع السابق للدخول على ملف الطالب والحصول على النتائج.

واليكم خطوات التسجيل على موقع فضاء أولياء التلاميذ بالخطوات والصور لمعرفة النتائج في جميع المراحل التعليمية.

الحصول على كشف النقاط الخاص بالطالب في جميع المواد الدراسية.

موعد إعلان النتائج

وذلك كما جاء في منشور وزارة التربية الوطنية عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أن مراكز تصحيح امتحانات الطلبة والطالبات يبلغ عددها 62 مركزا، وتاريخ فتح المراكز يوم 7 جوان 2021، وتاريخ غلقها 17 جوان 2021م، وسيتم التجميع لإعلان النتائج من خلال مركزا واحدا.

ويمكن لأولياء الطلبة الدخول على موقع ثروة، فضاء أولياء التلاميذ، tharwa.education.gov.dz، لإعلان النتائج واستكمال كافة البيانات المطلوبة للحصول على كشف النقاط بعد الإعلان عن نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني والسنة الدراسية 2020-2021م الدورة الأولى عبر الموقع.

طريقة استخراج كشف النقاط

تستطيع التلاميذ وكذلك أولياء الأمور الدخول على موقع ثروة للنتائج واستخراج كشف النقاط فور الإعلان عن النتائج عبر الموقع بعد اتباع الخطوات السابقة، واليكم أيضا فيديو يوضح كيفية استخراج كشف النقاط بسهولة وخطوات الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني دورة 2021 للاطمئنان على معدل كل طالب.