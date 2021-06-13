التسجيل على موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021 الجزائر tharwa-education-gov-dz للنتائج

يبحث العديد من الطلبة والطالبات بالجزائر عن موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021 الجزائر والذي من المقرر إعلان نتائج نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2021م، وسيتم إعلان جميع المراحل التعليمية قريبا وتم الانتهاء من اختبارات مرحلة نهاية التعليم الابتدائي، لذلك يبحث العديد من أولياء الأمور عن الموقع لمعرفة كيفية التسجيل والنتائج.

فضاء أولياء التلاميذ 2021 الجزائر

موقع فضاء أولياء التلاميذ هو أرضية معلوماتية خاصة بقطاع التربية الوطنية بالجزائر يتيح لأولياء الأمور التعامل عن بعد لمعرفة نتائج ذويهم كما يمكنهم الاشتراك في خدمة الرسائل النصية SMS لمعرفة النتائج أيضاً، واليكم بيان وزارة التربية الذي يوضح كيفية التعامل مع الموقع للحصول على الخدمات المتاحة من خلاله.

طريقة دخول موقع فضاء أولياء التلاميذ

نقدم طريقة دخول موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021 الجزائر وخطوات تفعيل حساب ولي أمر الطالب أو الطالبة من خلال الدخول على هذا رابط فضاء أولياء التلاميذ واتباع الخطوات التالية حتى يتمكن من التعامل مع هذه القاعدة المعلوماتية للحصول على نتائج الامتحانات بسهولة للفصل الدراسي الأول والنهائي أيضاً.

بعد الدخول على الموقع يتم الضغط على عبارة تسجيل جديد لإنشاء حساب لكم عبر الموقع حيث أنك غير مسجل من قبل، إذا كان لديكم حساب وتم التسجيل من قبل يتم الضغط على تسجيل الدخول مباشراً.

2. إليكم بالصور الخطوات التالية حيث يقوم ولى الأمر بإدخال البريد الإلكتروني الخاص به، ثم اختيار كلمه مرور يسهل عليه تذكرها بعد ذلك، ويؤكد كلمة المرور هذه مرة أخرى.

مهم جداً أن تتذكر البريد الإلكتروني وكلمة المرور التي سجلت بها حتى يسهل عليك الدخول بعد التسجيل على الموقع، وأخيرا يدخل ولي الأمر رقم هاتفه ولابد أن يضغط على مربع الموافقة على الشروط قبل الانتقال للخطوة التالية.

3. يقوم ولى أمر التلميذ باستكمال كافة البيانات المطلوبة منه في الخطوة التالية، حيث أنها بيانات خاصة بـ ولى الأمر، والتأكد من البيانات المطلوبة لاستكمال كل خانة مطلوبة منه لإكمال هذه الخطوة ولانتقال للخطوة التالية لها.

4. الخطوة الرابعة إدخال كل البيانات المطلوبة وهي بيانات خاصة أيضاً بـ ولى أمر التلميذ مثل اختيار المستوى الدراسي لولى الأمر وإدخال المهنة، ولا تنسى الضغط على المربع الذي يؤكد انك لست روبوت لاستكمال هذه المرحلة والانتقال للمرحلة التي تليها.

5. الخطوة الخامسة الضغط على أبناء المتمدرسين.

6. الخطوة السادسة

7. يقوم ولى الأمر بطبع الاستمارة المستخرجة من الموقع، ويتوجه بها للمؤسسة التي يدرس بها الابن ويقوم بدفع الاستمارة بعد أمضاؤها من المسؤولين، ثم يأخذ ولى الأمر وصل استلام، وبذلك حسابه يصبح مفعل ويمكن الدخول عليه من خلال بريده الإلكتروني بسهولة وكلمة المرور التي تم تأكيدها.

لمعرفة نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2021م، من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ يمكنك معرفة موعد إعلان النتائج.

وذلك لضمان أولياء التلاميذ الحصول على نتيجة امتحانات نصف العام، أو نهاية العام الدراسي الخاصة بأبنائهم من خلال الموقع عن طريق البريد الإلكتروني الذي يقوم بتسجيله ولى الأمر وكلمة السر التي اختارها وأكد عليها بسهولة من خلال التليفون المحمول الخاص به، أو جهاز الكمبيوتر بالمنزل دون الذهاب للمدرسة للحصول على النتائج.