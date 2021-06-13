الصين .. مصرع 11 شخصا جراء وقوع انفجار ضخم للغاز وسط البلاد

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية أن الانفجار وقع فى حوالى الساعة السادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلى للبلاد فى منطقة "تشانغوان" بمدينة "شيان" بمقاطعة "هوبي"، وذلك فقا لما أعلنته السلطات المحلية. بدورهم، قال مسئولون محليون إن السلطات تمكنت حتى الآن من إنقاذ أكثر من 100 شخص من تحت الأنقاض من بينهم 37 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة. ولم تتضح بعد أسباب وقوع الانفجار.

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