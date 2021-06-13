زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب جواتيمالا

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم الحماية المدنية فى جواتيمالا، ديفيد دى ليون، اليوم الأحد، أن زلزالاً بقوة 5.7 درجة بمقياس ريختر، وسط جواتيمالا وجنوبها، مساء السبت، دون وقوع خسائر أو ضحايا.





ووفقًا لـ"فرانس برس"، تحدد مركز الزلزال فى المحيط الهادئ، على عمق 23 كيلومترا قبالة ساحل إسكوينتلا جنوب جواتيمالا، حيث شعر سكان وسط البلاد فى العاصمة وفى جنوب البلاد بالزلزال. وأشارت الوكالة إلى أن جواتيمالا شهدت العديد من الزلازل فى الماضى، بسبب موقعها الجغرافى عند تلاقى العديد من الصفائح التكتونية.

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