نظام الدعم الوطني nss.gov.om تسجيل دعم الكهرباء في سلطنة عُمان بالرقم المدني

يتم دخول نظام الدعم الوطني nss.gov.om تسجيل دعم الكهرباء في سلطنة عٌمان حيث يسعى المواطن بالسلطنة للحصول على دعم القطاع الحكومي لمؤسسة الكهرباء الحكومية بنظام الدعم الوطني، ويبحث المواطن والمقيم في مدن السلطنة التعرف على رابط التسجيل الإلكتروني وخطوات التسجيل في برنامج الدعم الحكومي لدعم السلع والخدمات الحكومية.

نظام الدعم الوطني بالسلطنة

ويسعى المواطنين بالفترات الأخيرة بعد ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات للبحث عن كيفية الحصول على الدعم في العدد من السلع والخدمات، ويقوم نظام الدعم الوطني في سلطنة عمان بتوفير الدعم على الخدمات والعديد من السلع الغذائية، وذلك للمواطنين من درجة الاحتياج من الشعب وفق العديد من المعايير المطلوب توافرها فيهم.

خدمات نظام الدعم الوطني

يقوم نظام الدعم الوطني بالسلطنة بتقديم الدعم على عدد من الخدمات:

يتم تقديم الدعم على السلع التموينية.

كما يتم تقديم الدعم على الكهرباء.

يقوم المواطنين أيضا بالحصول على دعم المياه (فواتير المياه).

يتم استقبال طلبات الحصول على الدعم السكني أيضا.

تحديث بيانات المستخدمين لدعم الكهرباء

يتم الدخول الإلكتروني في دعم الطاقة من خلال رابط كتابة الدعم الوطني أو التطبيقات التي يتم تسهيل استخدامها للشعب من خلال تطبيقات الهاتف، ويتم الحصول على دعم الكهرباء بالخطوات التالية:

يتم الدخول على رابط نظام الدعم الوطني. لابد من التأكد من تحديث بيانات المستخدمين. التأكد من البيانات لنجاح التسجيل.

خطوات تسجيل دعم الكهرباء

يتم اتباع عدد من الخطوات للتسجيل الإلكتروني في دعم الكهرباء العمانية: