عريضة على الإنترنت: يا بيزوس اشتري لوحة الموناليزا

شاركت أعداد متزايدة من الأشخاص في توقيع عريضة على الإنترنت تطالب الملياردير الأميركي، جيف بيزوس، بشراء لوحة الموناليزا التي رسمها الفنان الراحل ليوناردو نافنشي.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية أن مئات الأشخاص وقعوا على العريضة في موقع العرائض الشهير "تشينغ دون أورغ" .

وكتب أحدهم في العريضة الساخرة "أن أحدا لم يتمكن من أكل الموناليزا، ونشعر بأن جيف بيزوس بحاجة إلى اتخاذ قرار وتحقيق ذلك".

وكتب آخر: "أشعر بأن هذا شيء يحتاجه المجتمع، إذ نريد منك القيام بالتضحية من أجل المجتمع".

ولوحة الموناليزا الشهيرة معروضة بشكل دائم في متحف اللوفر في باريس، وتملك الحكومة الفرنسية حصرا حق التصرف بها.

ولا يبدو أن جيف بيزوس راغب حتى الآن في دخول مجال الفن أو اقناء اعمال فنية لافتة، رغم أنه يعد من أثرى أثرياء العالم إذ يمتلك ما يربو على 200 مليار دولار.

ويخطط بيزوس بعد تخليه عن معظم مهامه الإدارية الخروج في رحلة قصيرة خارج الكوكب، يتجول فيها لنحو 11 دقيقة في الفضاء الخارجي.

وبعد 30 عاما من إدارة شركة "أمازون" عملاق التجارة الإلكترونية، قرر مؤسسها ومديرها التنفيذي جيف بيزوس التنحي جانبا.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ هذا الصيف.

وجاءت العريضة عطفا على سلوك بيزوس السابق في شراء أشياء ثمنية للغاية، فقد اشترى في الماضي يختا مقابل نصف مليار دولار.

وحوّل أربع شقق يملكها في نيويورك إلى منزل واحد بقيمة 100 مليون دولار.

وعلى مر الزمن، كانت فكرة بين لوحة الموناليزا تظهر بين وقت وآخر لإخراج البلاد من مصاعبها الاقتصادية.

وكان آخر من طرح هذه الفكرة الريادي الفرنسي في مجال التكنولوجيا، ستيفان ديستينغوين، الذي قال إن الحكومة يمكن أن تبيع اللوحة مقابل 50 مليار دولار، للخروج من التداعيات المدمرة لجائحة كورونا.