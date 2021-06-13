بايدن ورئيس الوزراء اليابانى ييحثان السياسات المتعلقة بالصين

جدة - نرمين السيد - بحث الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوغا، يوم السبت، السياسات المتعلقة بكوريا الشمالية والصين على هامش قمة مجموعة السبع، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.





وقال المكتب الصحفى للبيت الأبيض فى بيان إن الطرفين بحثا "التحديات المشتركة فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ وفى العالم، فضلا عن ملفات فيروس كورونا، والتغير المناخي، وكوريا الشمالية، والصين، وكذلك الحفاظ على السلام والاستقرار فى منطقة مضيق تايوان". وتنعقد قمة مجموعة السبع فى كورنوول جنوب إنجلترا فى الفترة من 11 إلى 13 يونيو، وهذا هو أول اجتماع مباشر لقادة مجموعة السبع منذ ما يقرب من عامين. وتضم مجموعة السبع المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.

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