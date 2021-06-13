وزير بريطانى: كنا نعلم بخطر حدوث تحورات لفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف كليفيرلى - فى تصريح خاص لقناة "سكاى نيوز" أن "عملية رفع قيود الإغلاق التى كانت مفروضة فى البلاد تم رفعها تدريجيا لهذا السبب"، مشيرا إلى أن "الحكومة ورئيس الوزراء والمستشارون الصحيون يعملون على تقييم البيانات ويتخذون قرارات (بشأن رفع قيود الإغلاق المتبقية) لإعلانها يوم الإثنين المقبل".
يذكر أن هناك حالة من التشاؤم على نطاق واسع فى الحكومة البريطانية حول ما إذا كان رئيس الوزراء بوريس جونسون، سيتمكن من إعطاء الضوء الأخضر لتنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة من رفع حالة الإغلاق فى الـ21 من يونيو الجارى، إذ يخشى وزراء بريطانيون من إمكانية أن يؤجل جونسون رفع القيود المتبقية لمدة قد تصل شهر تقريبا.
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