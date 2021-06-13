مفوضية اللاجئين تعلن إعادة أكثر من ألف مهاجر إلى ليبيا فى يوم واحد

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر تويتر، قالت المفوضية: "أعيد أكثر من ألف شخص عبر خمس عمليات"، وأرفقت التغريدة بصور قوارب مليئة بأشخاص.

وأشارت الوكالة إلى أنها عملت مع لجنة الإنقاذ الدولية لتقديم المساعدة الطبية والغذاء والماء لجميع الناجين قبل أن تحتجزهم السلطات.

ووفقاً لمنظمة الهجرة الدولية، لقى أكثر من 180 شخصًا حتفهم فى الطريق من ليبيا إلى أوروبا هذا العام، وأصبح 480 آخرون فى عداد المفقودين، إضافة إلى اعتراض أكثر من 10 آلاف شخص وإعادتهم إلى ليبيا فى عام 2021.

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية فى مايو الماضى، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء سلامة العائدين إلى ليبيا، فى الوقت الذى أبلغت فيه عن ارتفاع مفاجئ فى عدد الأشخاص الذين تم اعادتهم إلى الشاطئ فى الأيام الأولى من الشهر بمقدار 700 شخص.

وأضافت اللجنة أن معظمهم أُرسلوا إلى مراكز احتجاز مكتظة وغير صحية فى ليبيا، حيث كانوا عرضة لسوء المعاملة والاستغلال والعنف.

وتقدر المفوضية أن ما يصل إلى 90% من الأشخاص الذين يعبرون البحر المتوسط إلى أوروبا يغادرون عبر ليبيا. كما تستضيف البلاد أكثر من 43 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويخاطر آلاف المهاجرين بحياتهم خلال عمليات العبور من تونس وليبيا كل عام، إذ يسافرون باستخدام قوارب خشبية أو زوارق مطاطية غير صالحة للإبحار، على أمل الوصول إلى إيطاليا كمحطة أولى لدخول أوروبا.