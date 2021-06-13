الشرطة الأمريكية تعتقل أحد المشتبه بهما فى إطلاق النار بتكساس

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة فى مدينة أوستن، فى بيان على موقعها الإلكترونى، "تم إيقاف أحد المشتبه بهما. فيما لا يزال المشتبه به الثانى طليقا"، ولم يتم الإبلاغ عن دوافع المشتبه بهما حتى الآن.
وكانت الشرطة الأمريكية قد أعلنت أمس السبت، أن 14 شخصا أصيبوا بعد أن تبادل رجلان إطلاق النار فى منطقة ترفيهية مزدحمة وسط مدينة أوستن بولاية تكساس.
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