العراق: انخفاض أعداد النازحين فى المخيمات إلى 37 ألف شخص

جدة - نرمين السيد - وقال وكيل الوزارة كريم النورى ـ فى تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الأحد ـ إن "هناك 26 مخيما فى إقليم كردستان موزعة بواقع 16 فى دهوك و6 فى أربيل و4 فى السليمانية".

ولفت النورى، إلى "تقلص أعداد الأسر النازحة من 750 ألفا بعد العام 2014 إلى 37 ألفا"، مشيرا إلى عودة الكثير من الأسر خلال الأشهر الأخيرة إلى ديارهم وإغلاق أكثر من 50 مخيما.

وأكد النورى أن الوزارة تعمل ضمن إطار البرنامج الحكومى لإعادة النازحين إلى ديارهم طوعا وليس قسرا ضمن ما يتوفر لهم من خدمات، إذ لا يمكن إرجاعهم بالقوة فى حال وجود خلافات عشائرية أو ضعف البنية التحتية أو قضايا أمنية، مشيرا إلى محاولة الوزارة تذليل الصعوبات بالتعاون مع المنظمات الدولية لإعادة النازحين.