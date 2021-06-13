واشنطن وسيول: سنتعاون لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من النووى

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، ونظيره الكورى الجنوبى تشونج إيوي يونغ، أكدا التزام بلديهما إلى جانب اليابان، بالعمل الوثيق لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.





وأشار البيان الذى صدر عقب اجتماع الوزيرين، على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، اليوم، إلى الجهود التى لم تحقق أى تقدم على الإطلاق نحو إقناع بيونج يانج بالتخلى عن ترسانتها النووية، وذلك دون ذكر كوريا الشمالية، حسبما نقلت "رويترز". وبحسب البيان، شدد بلينكن وتشونج على أهمية التعاون متعدد الأطراف لمعالجة القضايا الإقليمية الأخرى، بما فى ذلك العودة إلى مسار الديمقراطية لشعب بورما، فى إشارة إلى الانقلاب العسكرى الذى وقع فى ميانمار فى وقت سابق من العام الجارى.

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