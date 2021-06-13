رابط مفعل فضاء أولياء التلاميذ كشف نقاط الفصل الثاني 2021 التربية الوطنية tharwa.education.gov.dz

موقع فضاء اولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz في الجزائر، أصبحت اليوم موقع الانترنت يتزايد البحث عليها عن نتائج كشف نقاط التلاميذ للفصل الدراسي الثاني لعام 2021، فيبدأ البحث عن النتائج مع انتهاء الطلبة من أداء الاختبارات وأكدت وزارة التربية الوطنية أن النتائج سوف تظهر عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ لتيسير لأمور على الطلاب وأولياء الأمور خاصة فى الظروف التي يشهدها العالم فى الفترة الراهنة، وذلك استكمالاً للخطة الراهنة لتحول الرقمي لمختلف الخدمات التعليمية.

رابط مفعل كشف نقاط الفصل الدراسي الثني 2021 فضاء أولياء التلاميذ

سنوضح لكم الأن خطوات الأطلاع على كشف نقاط الطلاب من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ:

أولاً الدخول على موقع فضاء أولياء التلاميذtharwa.education.gov.dz

تسجيل الدخول بكتابة الأسم وكلمة المرور.

الضغط على كلمة النتائج.

الضغط على عرض، وسيظهر كشف النقاط الأن أمامك.

موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021

أحد أبرز المواقع الإلكترونية الخاصة بالتعليم، أطلقته وزارة التربية الوطنية الجزائرية بهدف تيسير الأمور على الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، فيمكن من خلال الموقع الان الأطلاع على النتائج بدون الحاجة للذهاب للمدرسة، وأيضاً التواصل بين الطالب والمعلم لشرح درس ما، وقد فعلت الوزارة بالفعل موقع فضاء أولياء التلاميذ للأطلاع على النتائج الأن واتباع خطة التعليم عن بعد والتعليم الرقمي، التي جاءت للحفاظ على صحة وحياة أبنائنا الطلاب فى ظل الظروف الراهنة وانتشار فيروس كورونا المستجد.

كشف نقاط التلاميذ للفصل الدراسي الثاني 2021 الآن

أكدت وزارة التربية الوطنية على قرب الإنتهاء من رصد درجات الطلاب بعد الأنتهاء من تصحيح الاختبارات، وتعمل الوزارة الآن على وضع كشوفات نقاط التلاميذ بالاسم على الموقع الالكتروني، ليتمكن الطلاب من الإطلاع على نتائجهم بعد استكمال عملية التسجيل من جانب كل طالب، وأوضحت اللوزارة أيضاً أنه يمكن لغير المسجلين الأن عمل حساب على الموقع بسهولة ويسر واستطلاع النتائج.

نتائج الشهادة الأبتدائية 2021

أوضحت وزارة التربية الوطنية أن موعد إعلان نتائج الشهادة الأبتدائية سيكون يوم 20 من جوان الجاري، مشيراً إلى أن نتائج البكالوريا 2021 برقم التسجيل سوف تظهر خلال شهر جويلية المقبل، ويمكن من خلال موقع فضاء التلاميذ الإطلاع على نتائج الفصل الدراسي الثاني 2021