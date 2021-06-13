واشنطن بوست: الملك عبد الله الثاني أول زعيم عربي سيلتقي بايدن في البيت الأبيض

دوت الخليج :- نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، مساء يوم الجمعة، عن مصدر مطلع، بأن الملك الأردني عبد الله الثاني سيزور واشنطن هذا الصيف.

وأعربت الصحيفة، بأن لملك الأردني عبد الله الثاني سيكون أول زعيم عربي يلتقيه بايدن في البيت الأبيض.