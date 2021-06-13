العراق: قرار استبعاد المرشحين من الانتخابات قابل للطعن

جدة - نرمين السيد - وقالت مساعدة الناطق الاعلامى لمفوضية الانتخابات، نبراس أبو سودة - فى تصريحات لها حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الأحد، "إن قرار المفوضية باستبعاد المرشحين، يعد أوليا، وقابلاً للطعن من قبل المحكمة الاتحادية"، مشيرة إلى أن عدد المرشحين للانتخابات المقبلة بلغ 3.523 مرشحا.
وأضافت أن الذين تم استبعادهم 25 مرشحا بينهم 5 عسكريين، وليس كما تداولته وسائل الإعلام، باستبعاد 135 مرشحا من منتسبى وزارة الدفاع، مطالبة بعدم تبنى أى وثائق من دون التحقق من مصدرها الرسمى فى مفوضية الانتخابات.
ولفتت إلى أن استبعاد المرشحين جاء لمخالفتهم شروط المادتين (8 و9) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقى رقم (9) لسنة 2020.
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