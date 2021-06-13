عاجل.. انفجار سفينة شحن فى أحد موانئ الفلبين

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع البيان الإماراتى، أكد حرس السواحل الفلبينى، استمرار رجال الإنقاذ فى البحث عن اثنين من طاقم السفينة "إم فى تيتان 8"، الذين لا يزالا فى عداد المفقودين.

وأوضحت السلطات الفلبينية، أن السفينة كانت تقوم بعملية تزود بالوقود فى ميناء ديلبان بيير فى العاصمة مانيلا، عندما سُمع دوى انفجار هائل، أعقبه اندلاع الحريق، دون معرفة سبب الانفجار حتى الآن.