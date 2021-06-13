بوتين: واشنطن خففت من لهجتها العدائية قبل لقائى مع بايدن

جدة - نرمين السيد - جدير بالذكر، أنه من المتوقع أن تعقد قمة "بوتين – بايدن" فى 16 يونيو الجارى فى جنيف، وستتناول مسائل الاستقرار الاستراتيجى ومكافحة جائحة فيروس كورونا.

وكان نائب وزير الخارجية الروسية، سيرجى ريابكوف، قد أعلن، أن الجانب الروسى يأمل أن يجلب الاجتماع المرتقب بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكى جو بايدن، فى جنيف إجابات على العديد من الأسئلة.

وفى وقت سابق، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، أن بايدن سيناقش الاستقرار الاستراتيجى ومسألتى أوكرانيا وبيلاروس، خلال اللقاء مع بوتين.