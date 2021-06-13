خبراء يحذرون بريطانيا من رفع الإغلاق بعد زيادة الإصابات بسلالة «دلتا»

ووفقًا لوكالة الأنباء البريطانية "بى ايه ميديا"، قال البروفيسور بيتر أوبنشو، عضو مجموعة " نيرفتاج "، إنها كانت "انتكاسة مخيبة للآمال' أن سلالة دلتا، التى ظهرت فى الهند لأول مرة، بدت أكثر قابلية للانتشار من السلالات السابقة".
وقال البروفسير المشارك فى المجموعة الاستشارية المعنية بتهديدات فيروسات الجهاز التنفسى الجديدة والناشئة، وتقديم المشورة للحكومة البريطانية: "يبدو أن سلالة دلتا أكثر قابلية للانتقال بنسبة 60% من تلك (السلالة ألفا)".
وتابع أوبنشو: "لقد ارتفعت حقًا إلى مستوى آخر، وهذا يعنى أنه يتعين علينا حقًا أن نتحلى بالعزم، وألا نفقد كل الميزات التى اكتسبناها من خلال الجهد الهائل الذى تم بذله حتى الآن".
كما حذر البروفيسور توم سولومون، مدير وحدة أبحاث حماية الصحة فى حالات العدوى الناشئة والحيوانية بجامعة ليفربول، من أن البلاد لا تستطيع تحمل قرار سيئ بشأن رفع الإغلاق.
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