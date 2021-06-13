مجموعة الـ7 تتعهد بدعم تراخيص إنتاج لقاحات غير هادفة للربح

جدة - نرمين السيد - تعهدت دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، اليوم الأحد، بدعم تراخيص غير هادفة للربح لإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتسريع إنتاج وتوزيع اللقاحات على المدى القريب، حسبما أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية.





وكانت مجموعة السبع أعلنت عن خطة لمنع تفشى الأوبئة فى المستقبل، بعدما وعدت بتقديم مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى الدول الفقيرة، حيث لاتزال حملات التلقيح بطيئة. كما يتناول قادة القوى العظمى السبع مسألة الطوارئ المناخية، وذلك فى اليوم الثالث والأخير من قمتهم المنعقدة فى إنجلترا، مؤكدين وحدتهم فى مواجهة التحديات التى تمثلها الصين وروسيا، وتصميمهم على إعادة العالم إلى مساره الطبيعى بعد أزمة كورونا.

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