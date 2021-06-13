كورونا يواصل غزو الهند.. أكثر من 80 ألف إصابة جديدة و3.303 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - وبحسب وزارة الصحة الهندية- فأن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 3.303 وفيات جديدة، ليصل بذلك إجمالى الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 370 ألفا و384 شخصا.
وأفادت بأن 132 ألفا و62 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى المتعافين 28 مليونا و43 ألفا و446 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا فى الهند إلى مليون و26 ألفا و159 حالة.
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