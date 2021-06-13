أستراليا تعلن رغبتها فى مفاوضات مباشرة مع الصين

وحسبما نقل مكتب رئيس الوزراء الأسترالى، اليوم، قال موريسون خلال مؤتمر صحفى على هامش قمة قادة مجموعة السبع فى بريطانيا، أمس السبت: "نود بالطبع أن نرى استمرار الحوار الذى كان يحدث مرة أخرى وأن يبدأ مجددًا".
ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال موريسون: "أستراليا مستعدة دائما للجلوس حول الطاولة، وبحث كيفية تفعيل شراكتنا".
وارتفعت وتيرة التوتر فى العلاقات بين كانبرا وبكين مجددًا العام الماضى، بعدما توترت فى عام 2018، بعدما دعت حكومة موريسون لقيام محققين مستقلين بالتحقيق فى أصول جائحة كورونا، وانتقدت الإجراءات الصينية فى هونج كونج وشينج يانج.
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