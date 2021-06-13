رابط فضاء اولياء التلاميذ للاطلاع على النتائج 2021 ومعرفة كشف نقاط الفصل الثاني

يبحث الكثير من أولياء الأمور فى الجزائر عن رابط فضاء أولياء الأمور كشف نقاط معدلات الفصل الثاني لعام 2021، ليتمكنوا من معرفة كشف نقاط التلاميذ للفصل الثاني 2021 ومعرفة حساب معدل التلاميذ، وذلك عبر المنصة الرقمية المعتمدة من وزارة التربية الوطنية في الجزائر، وهذه المنصة خاصة بأولياء الأمور ليتمكنوا متابعة المسيرة التعليمية، ومتابعة سلوكه، كما يُتاح إليه التواصل مع المعلمين بشكل مباشر، وفيما يلي طريقة استخراج نقاط معدلات التلميذ 2021 بسهولة عبر المنصة.

فضاء اولياء التلاميذ للاطلاع على النتائج 2021

حيث سنقدم إليكم رابط فضاء أولياء التلاميذ للاطلاع على النتائج 2021 والذي من خلاله يمكن لولي الأمر التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ وهو أحد الأنظمة التي تُتيح الإطلاع على النتائج المدرسية 2021، ومن الجير ذكره أنه سيتم تفعيل رابط فضاء أولياء التلاميذ بدءًا مع الإعلان عن نتائج السانكيام التعليم الابتدائي والبيام التعليم المتوسط، والتي من المقرر ظهورها في السابع والعشرين من جوان الجاري.

التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ 2021

من خلال اتباع الخطوات التالية يمكنكم التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ 2021 للإطلاع على كشف النقاط للمرحلة الابتدائية والمتوسطة، ويذكر أنه تم إطلاقه في شهر مارس الماضي: