localhaj.haj.gov.sa وأسعار الحج 1442 بعد انطلاق التسجيل في بوابة حجاج الداخل

رابط localhaj.haj.gov.sa وأسعار الحج حيث بدا اليوم الأحد 13 يونيو 2021 في تمام الساعة الثانية عشر التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل، سعوديين أو مقيمين، عبر بوابة حجاج الداخل أو بوابة أبشر الإلكترونية، بحساب الفرد على المنصة، وذلك بعد إعلان وزارة الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لموسم زيارة الشعائر المقدسة في ذي الحجة 1442.

موعد التسجيل الإلكتروني الرسمي في الحج

قامت وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وأيضا وزارة الصحة وتم اتخاذ قرار إتاحة الحج هذا العام، ذي الحجة 1442، فقط لحجاج الداخل من السعوديين والمقيمين بالمملكة ليتم فتح باب التسجيل الالكتروني ابتداء من اليوم الأحد 3 ذي القعدة 1442، 13 يونيو 2021، في فترة الظهيرة، على بوابة حجاج الداخل لقبول جوالي 60 ألف حاج لهذا العام، وقد أعلنت أن القرار الأخير حرصا على صحة المواطنين من الإصابات، وقد رحبت العديد من الدول العربية بالقرار وتفهمت حرص المملكة على صحة وحياة زوار بيت الله الحرام.

يكون من أهم الشروط أن يكون المسجل من حجاج الداخل (سعوديين – مقيمين).

ويتم عمل أولويات التسجيل لمن سجلوا بالموقع من قبل.

ويكون من الهام ألا يكون مر على الحج الأخير للمتقدم أقل من 5 سنوات.

تتيح وزارة الحج والعمرة التسجيل من حساب الأفراد عبر منصة أبشر.

يكون المتقدمين للتسجيل قد حصلوا على لقاح كرونا بالجرعتين ويكون لديهم ما يثبت ذلك.

اتباع الإجراءات الوقائية اثناء الحج.

شروط التسجيل الإلكتروني في الحجكيفية التسجيل في الحج 2021

تم إتاحة طريقتين للتسجيل في زيارة بيت الله الحرام في هذا العام وهما:

استخراج تصريح الحج عبر بوابة مسار الحجاج الإلكترونية تسجيل تصريح الحج عبر حساب منصة أبشر يتم الدخول على البوابة الرئيسية للحج والعمرة. كما يمكن الدخول مباشرة على الرابط لحجز واستخراج تصاريح الحج. يقوم المستخدم باختيار الخدمات الإلكترونية. يتم الدخول وتسجيل البيانات واتباع جميع خطوات التسجيل. حفظ التسجيل ثم الخروج. يتم الدخول على رابط منصة أبشر الإلكترونية. يبدا اختيار ايقونة الدخول “الأفراد”. يقوم المواطن بالدخول بالحساب الشخصي للمستخدم. يقوم باختيار “استخراج تصاريح الحج”. يتم اتباع جميع خطوات التسجيل ، اس المستخدم والرقم المدني وكلمة المرور. يبدأ بطباعة تصريح الحج بعد استخراجه.

أسعار الحج هذا العام

تم وضع أسعار جديدة للحج في هذا العام حيث تم إضافة أسعار العديد من التدابير الأمنية والإجراءات الاحترازية ضمن السعر الشامل للمتقد وجاءت كالتالي: