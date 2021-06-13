بايدن يدعو حلفاءه فى قمة مجموعة السبع لتشكيل جبهة ضد الصين

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الأمريكى جو بايدن، حلفاؤه فى مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى، إلى تركيز جهودهم على محاولة توحيد الديمقراطيات الرائدة فى العالم، ضمن مشروع جديد يهدف إلى الحد من النفوذ العالمى المتنامى للصين.





وبحسب صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، يتمثل محور هذا الجهد فى برنامج استثمارى جديد، أو "بنك البنية التحتية"، لتعبئة المليارات من الموارد العامة والخاصة لدعم المشاريع الكبرى فى الدول النامية كبديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية. وتشير الصحيفة إلى أن هذا الجهد يمثل أول رد عملى من قبل الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى، على المبادرة التى أطلقتها الصين عام 2013، والتى زادت بشكل كبير من نفوذها فى جميع أنحاء العالم، خصوصًا أن أكثر من 60 دولة صغيرة وقعت بالفعل على إنشاء مشاريع أو أعربت عن رغبتها فى القيام بذلك.

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