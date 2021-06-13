الصين لـG7: انتهى عهد تحكم حفنة صغيرة من الدول بمصير العالم

جدة - نرمين السيد - وجه متحدث باسم السفارة الصينية فى بريطانيا رسالة حادة إلى مجموعة السبع الصناعية الكبرى، اليوم الأحد، قائلا: "لقد ولت الأيام التى كانت تملى فيها مجموعة صغيرة من الدول القرارات العالمية".





وحسبما نقلت "رويترز"، قال المتحدث الصينى: "نعتقد دائمًا أن الدول متساوية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، قوية أو ضعيفة، فقيرة أو غنية، وأنه يجب معالجة الشؤون العالمية من خلال التشاور بين كل الدول". وتعقد مجموعة السبع الصناعية الكبرى قمتهم لهذا العام فى الممكلة المتحدة البريطانية، حيث تبحث عددًا من القضايا العالمية، أبرزها التوسع الصينى والروسى، إضافة لقضية المناخ، ومكافحة جائحة كورونا.

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