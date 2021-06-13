جدة - نرمين السيد - أكد السفير أحمد رشيد خطابى، الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الإعلام والاتصال فى الجلسة الافتتاحية للدورة 95 للجنة الدائمة للإعلام العربى، أن هذا الاجتماع فى حد ذاته، مؤشر إيجابى، على مدى الإرادة القوية التى تحدو الجميع من أجل إعطاء انطلاقة جديدة لأنشطة مجلس وزراء الإعلام العرب، متطلعين إلى صياغة توصيات عملية، توصيات تستشرف آفاقا واعدة للتعاون الاعلامى، بروح توافقية وتشاركية، وأكثر ملائمة مع الانشغالات الحقيقية للمنطقة، وأكثر تفاعلا مع التحديات الجسيمة التى تسائل الواقع العربى بمختلف أبعاده الاستراتيجية والتنموية والاجتماعية والفكرية.





وأوضح أن هذه الدورة حافلة بالقضايا والمشروعات، مشيدًا بإعدادها الجيد، وإثراء بنود جدول الأعمال، وفى صدارتها تفعيل الاستراتيجية الإعلامية العربية، وتحديث خطة التحرك الإعلامى بالخارج. وتابع فى كلمته: فى هذا السياق، يجدر التنويه بالمساعى الموفقة التى قامت بها بعثات ومكاتب الجامعة العربية بالخارج، بتوجيهات من الأمين العام، وبتعاون مع مجالس السفراء العرب إثر الاعتداءات التى تعرض لها قطاع غزة والممارسات الإسرائيلية الباطلة فى حق الساكنة المقدسية وانتهاكاتها المستفزة فى باحات المسجد الأقصى بالقدس الشريف وباقى الأراضى الفلسطينية المحتلة. واستطرد: كما أدرجت ضمن جدول الأعمال كما هو معروض على أنظار اللجنة مواضيع تهم على الخصوص الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، والتصدى لظاهرة الإرهاب والتطرف، واعتماد الإعلام التربوى فى المناهج التعليميةالعربية، واستراتيجية التعامل مع شركات الإعلام الدولى، فضلا عن الجوانب الإجرائية بشأن جدولة الاجتماعات المقبلة وانتخاب المكتب التنفيذى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطابى: الدورة 95 للجنة الدائمة للإعلام العربى حافلة بالقضايا والمشروعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.