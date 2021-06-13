نظمت جمعية "طلاب من أجل فلسطين" في مدينة روتردام الهولندية، مظاهرة مناصرة للشعب الفلسطيني.
وتجمع المتظاهرون في ساحة "شوبورغ" بروتردام، ورفعوا أعلام فلسطين، ورددا هتافات تندد بالقمع الإسرائيلي الممنهج والاعتداءات بحق الفلسطينيين.
وخلال الكلمات التي ألقوها خلال المظاهرة، أكد المحتجون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، مشيرين إلى انتهاك إسرائيل حقوق الإنسان.
وحمل المتظاهرين لافتات كتب عليها "الحرية لفلسطين" و"لا للأبارتهايد (الفصل العنصري)" و"نحن مع فلسطين" و"أوقفوا الاحتلال".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مظاهرة طلابية داعمة لفلسطين في هولندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.