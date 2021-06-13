مظاهرة طلابية داعمة لفلسطين في هولندا

نظمت جمعية "طلاب من أجل فلسطين" في مدينة روتردام الهولندية، مظاهرة مناصرة للشعب الفلسطيني.

وتجمع المتظاهرون في ساحة "شوبورغ" بروتردام، ورفعوا أعلام فلسطين، ورددا هتافات تندد بالقمع الإسرائيلي الممنهج والاعتداءات بحق الفلسطينيين.

وخلال الكلمات التي ألقوها خلال المظاهرة، أكد المحتجون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، مشيرين إلى انتهاك إسرائيل حقوق الإنسان.

وحمل المتظاهرين لافتات كتب عليها "الحرية لفلسطين" و"لا للأبارتهايد (الفصل العنصري)" و"نحن مع فلسطين" و"أوقفوا الاحتلال".