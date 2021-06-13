الان الاستعلام عن فضاء أولياء التلاميذ كشف نقاط الفصل الثاني

رابط فضاء أولياء التلاميذ، سنناقش معكم خلال هذه المقالة لمتابعة وتقديم أهم وآخر الأخبار المتعلقة بالتسجيل في فضاء أولياء الأمور للاطلاع على نتائج الفصل الدراسي الثاني 2021 للمراحل التعليمية المختلفة، حيث يمكنك من خلال التسجيل في منطقة الطالب الاطلاع على قائمة النقاط ومعرفة نتائج السنكيام 2021 للفصل الدراسي الثاني، والتي على وشك الإعلان عنها قريبًا في الأيام الأخيرة من شهر يونيو.

فضاء أولياء التلاميذ

حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية إطلاق فضاء أولياء الأمور لكشف علامات ونقاط الطلاب للفصل الدراسي الثاني لعام 2021 – نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 – نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 في الجزائر، وسوف نتعرف على كيفية التسجيل في فضاء أولياء الأمور، وهو نظام معلومات تراثي جديد يسمح لأولياء الأمور بالتشاور مع نتائج أطفالهم المدرسية لعام 2021، وكذلك الاستفادة من الخدمات عن بُعد من أرضية معلوماتية الخاص بقطاع التربية والتعليم.

رابط فضاء أولياء التلاميذ

قد أوضحت وزارة التربية الوطنية خطوات وطريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ يبدأ بداية يوم الخميس 8 مارس الماضي حيث يمكن الدخول عبر رابط فضاء أولياء التلاميذ على كشف النقاط المرحلة المتوسطة ​​والابتدائية tharwa education gov dz 2021 وإليكم طريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ الرقمية لوزارة التربية الوطنية:

اولا يتم تسجيل الدخول إلى رابط فضاء أولياء الأمور.

اختر رمز تسجيل جديد إذا لم تكن مسجلاً بعد في الموقع، أو عند تسجيل الدخول إذا كنت قد سجلت بالفعل على الموقع.

اكتب بيانات ولي أمر الطالب.

اكتب معلومات الوالدين حسب الحاجة.

صياغة المعلومات الشخصية للوالد.

ثم سيفتح الموقع في واجهته الرئيسية، انقر على التلاميذ.

اختر أيقونة على تسجيل جديد.

بعد طباعة النموذج المأخوذ من الموقع، يذهب ولي أمر الطالب إلى المدرسة من أجل الابن ويدفع مقابل الاستمارة بعد التوقيع عليها، وبعد موافقة مدير المدرسة يتلقى ولي الأمر إيصالًا وسيتم تنشيط حسابه ويمكنه فقط الوصول إليه باستخدام عنوان بريده الإلكتروني وكلمة المرور التي اختارها.

تحديث اليوم الثالث عشر من شهر يونيو الجاري لعام 2021، حيث تتم عمليات البحث الان من قبل الطلبة والطالبات للتعليم الجزائر في كل المنازل الجزائرية، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم تفعيل رابط الحصول على استعلام كشف نقاط فضاء أولياء التلاميذ لعام 2021، والتي تكون من خلال الموقع الرسمي المرصود لجميع المتابعين من خلال موقعنا أعلى المقالة مع تمنياتنا بالتوفيق.

تحديث اليوم حيث ما زال الكلبة والطالبات في جمهورية الجزائر الشقيقة يتوافدون على الموقع الإلكتروني لفضاء أولياء التلاميذ أو فضاء أولياء الأمور للتعرف على نتائج كشف نقاط الصف الثاني لعام 2021، وذلك من خلال الرابط الموضح للجميع في المقالة مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع، حيث نرصد لكم تفاصيل التعرف على النتائج التعليمية كاملة.