معركة في 5 دقائق.. هذا ما حدث لإنقاذ حياة إريكسن

أشادت صحف عالمية بالعمل السريع والفعال للطاقم الطبي، الذي أنقذ حياة نجم منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن، خلال لقاء أمام فنلندا، السبت، في مستهل مشوار الفريقين بكأس أوروبا.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن من شاهد لحظات السقوط والإسعافات التي قدمت للاعب البالغ من العمر 29 عاما، قد يعتبر أن العملية كانت بسيطة وسهلة ولا تشوبها شائبة.

وأضافت "يجب الإشادة بالعمل السريع والفعال للطاقم الطبي، حيث أنه في أقل من 20 دقيقة بقليل، قدمت الإسعافات الضرورية ووُضع اللاعب على متن سيارة إسعاف ونُقل إلى المستشفى في حالة مستقرة".

وينص البروتوكول في مثل هذه الحالات، حسب الصحيفة الإسبانية، على أن أول شيء يجب فعله هو التحقق مما إذا كان اللاعب يتنفس وما إذا كان لديه نبض.

وتابعت: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب إجراء الإنعاش القلبي الرئوي (CPR). بالنظر إلى الصور التي تابعنها، فقد تم استخدام جهاز مزيل الرجفان لمعالجة اضطرابات دقات قلب إريكسن".

في مثل هذه الحالات، يلعب "مزيل الرجفان" دورا حاسما، حيث يعطي إشارة إلى وقت تفريغ الشحنة الكهربائية، حتى يبدأ الأداء اليدوي، وهو الأمر الذي شاهدناه على شاشة التلفزيون.

بعد ذلك، وبمجرد استقرار الوضع، يتم نقل اللاعب إلى المستشفى. في الصور المتداولة، يمكن رؤية إريكسن بقناع أكسجين، يهدف إلى تنظيم الأكسجين الذي تلقاه.

وكشفت "ماركا" أنه بعد الانتهاء من تنفيذ البروتوكول واستقرار الوضع الصحي، يحتاج اللاعب الدنماركي إلى إجراء تحليلات لمعرفة الأسباب والآثار المستقبلية، كما سيخضع لفحص فيروس كورونا المستجد، على اعتبار أن هذا الأخير قادر على التسبب في جلطات دموية تؤدي إلى نوبات قلبية.