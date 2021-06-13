الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات كورونا منذ أبريل الماضى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الاتحادية فى الهند، اليوم الأحد، تسجيل 80 ألفاً و834 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية فى البلاد منذ مطلع أبريل الماضى.





وبحسب صحيفة "هندوستان تايمز"، أكدت الوزارة ارتفاع إجمالى حالات الإصابة فى الهند إلى 29 مليونًا و439 ألفًا و989 حالة مؤكدة. كما أشارت الوزارة الهندية إلى تسجيل 3.303 حالات وفاة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات الوباء فى البلد الآسيوى إلى 370 ألفاً و384 حالة.

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