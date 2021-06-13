خشية اعتقالات جديدة.. حزب الله يهدد الحكومة العراقية

كما أشارت تصريحات المتحدث باسم كتائب حزب الله العراقية، إلى التمرد على تسوية قائد "فيلق القدس"، إسماعيل قاآنى، حسبما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط".
وأوضحت مصادر عراقية أن الفصائل المسلحة لحزب الله تصر على الإطاحة بأحد أهم الضباط فى مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، لافتة إلى أن "حزب الله وفصائل مسلحة تطلب برأس ضابط كبير فى مكتب رئيس الحكومة، أشرف على اعتقال مصلح، وقبله شخصيات سياسية وحكومية بتهم مختلفة".
وبحسب الصحيفة، زاد غضب الفصائل المسلحة من الجنرال أحمد أبو رغيف، منذ أن كلفه الكاظمى، فى أغسطس 2020، بإدارة لجنة "الجرائم الاستثنائية" للتحقيق فى قضايا فساد.
ورد الكاظمى على خصومه السياسيين فى فبراير الماضى، قائلاً إن "لجنة أبو رغيف بشأن الفساد ستستمر بعملها رغم كل ما يثار حولها من أكاذيب، لحين تحقيق خطوات إيجابية للحد من الفساد".
وأكدت مصادر الصحيفة أن بعض الفصائل التخلص نهائيًا من أبو رغيف، نظرًا للقناعة المتزايدة لديها بأنه "لن يتوقف عن تنفيذه لأوامر قبض تطال مراكز نفوذ شيعية"، وذلك استنادًا إلى ما يردده مصدر مهم داخل الحشد، بشأن أوامر اعتقالات جديدة ستصدر قريبًا.
ويقول عنصر الحشد البارز "إن الكاظمى يكافح للصمود أمام هذه الضغوط للحفاظ على ورقة أبو رغيف، لا سيما أن التسوية الأخيرة لم تشمل إجراءات بهذا المستوى ضد أبو رغيف".
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