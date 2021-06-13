عاجل.. النائب العام الأردنى يصادق على لائحة الاتهام فى قضية «الفتنة»

جدة - نرمين السيد - صادق النائب العام الأردنى، اليوم الأحد، على لائحة الاتهام فى قضية "الفتنة"، حيث يمثل باسم عوض الله والشريف حسن أمام المحكمة، الأسبوع المقبل، على خلفية قضية "الفتنة"، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل، منذ قليل.





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