بين الفشل والإنجاز.. بدر المطوع يثير تعاطف العرب في ليلة بكت فيها الكويت

بدر المطوع أصبح نجم الشباك كما يُقال وتصدر ” الترند ” العربي والسعودي على الأخص، بعد أثار تعاطف الجماهير الكويتية والعربية، الحزينة على الخروج المؤسف من المرحلة الثانية، من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 ، ليفشل في تكرار إنجاز التأهل إلى كأس العالم 1982 .

في السطور التالية سنتحدث عن سر تعاطف العرب والمجتمع الخليجي والكويتي على وجه التحديد مع النجم الكويتي بدر المطوع ، كما سنستعرض نبذة مختصرة عن مشواره في الملاعب، والرقم القياسي الذي يوشك على تحقيقه عالميًا.

بدر المطوع .. دموع الخسارة!

أثار المهاجم الكويتي بدر المطوع ، حالة ممزوجة ما بين الحزن والتعاطف، من قبل الجماهير الكويتية والعربية، وذلك بعد فقدان الأمل الأخير في التأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 .

العنوان الأبرز كان بكاء نجم نادي القادسية الكويتي ، عقب إطلاق البحريني نواف عبدالله حكم مباراة الكويت والأردن ، صافرة النهاية للقاء، الذي انتهى بالتعادل السلبي، ليفقد معه فرصة المنافسة على أفضل أصحاب المركز الثاني في مجموعات التصفيات الحالية، المؤهلة للمرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 .

ولم يتبقى لـ الأزرق إلا المنافسة على تصفيات كأس آسيا 2023 التي من المقرر أن تستضيفها الصين العام بعد القادم.

وربما يكون سر بكاء المطوع ليس فقدان الأمل في التأهل إلى العرس العالمي الكبير فحسب، ولكن لتقلص فرصته في الظهور بقميص المنتخب الكويتي مجددًا لبلوغ النجم سن 36 عامًا.

تعاطف وشكر

أثارت دموع نجم منتخب الكويت لكرة القدم بدر المطوع ، حالة من التعاطف الكبير مع المنتخب الخليجي والنجم الذي جاب العديد من الأندية الخليجية والعربية.

وتوزعت حالات التعاطف والدعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدت واضحة في تغريدات المتابعين والمحبين، والتي نستعرض بعضًا منها فيما يلي:

البداية من المعلق الرياضي الإماراتي فارس عوض، الذي كتب: ” الدموع التي تسقط، هي طموحات لم تحقق، واحلام كبيرة كانت تليق بمسيرته لو أسعفته الظروف !”.

أما الإعلامي عزيز الزامل فغرد قائلًا: ” ما أبشع الإنكسار، ودموع الحسرة على أحلام لم تتحقق.. بدر المطوع هو أحد أجمل ما أنجبت كرة القدم الكويتية “.

وكتب حساب أخبار الدوري الكويتي واصفًا المطوع بـ الأسطورة : “النقطة البيضاء في صفحة سوداء للرياضة الكويتية في آخر ٢٠ سنة”.

وبصيغة شعرية علق محمد جارالله السهلي: ” ضيقتك من مَن ؟ ودموعك لمَن ؟ ( ها هُنا ) .. ما فيه قيمه لـ العطا.. ماهي بغلطتك ذي ( غلطة زمن )أنت لاعب صح في الجيل الخطأ !”.

واكتفى عبد العزيز محمد لويس بالقول: “كفيت ووفيت يالأسطورة”.

من جانبه، رد النجم المتألق على رسائل الجماهير قائلًا: ” شكرا لكم على مشاعركم الصادقة و الحمد الله على كل حال و سامحونا على القصور”.

إنجاز عالمي منتظر

بعد مشاركات دولية فاقت الـ180 مباراة مع المنتخب الكويتي لكرة القدم ، تنتظر نجم النصر السعودي السابق إنجاز عالمي مميز.

إذ يسعى المطوع لمعادلة الرقم القياسي المسجل لـ عميد لاعبي العالم المصري أحمد حسن ، والذي خاض مع منتخب الساجدين 184 مباراة دولية، حيث يتبقى له مباراة واحدة، وغالبًا ما ستكون المباراة الأخيرة للمنتخب الكويتي، في المرحلة الثانية من تصفيات آسيا لكأس العالم أمام تايبيه يوم الثلاثاء المقبل.

يُشار إلى أن بدر خاض 183 مباراة دولية مع المنتخب الكويتي بدأها في 2003 ، وسنعرض لاحقًا تفاصيل أكثر حول رحلته مع المنتخب الكويتي.

تاريخ مشرف

نجاحات وإنجازات تحققت في مسيرة ورحلة طويلة من العطاء، نسردها بشيء من التفاصيل في نقاط مبسطة فيما يلي:

هو بدر أحمد بدر المطوع وهو من مواليد العاصمة الكويتية الكويت في 10 يناير 1985 ، ويبلغ من العمر 36 عامًا.

يلعب في مركز المهاجم وخاض العديد من التجارب العربية والخليجية تحديدًا في ناديي النصر السعودي وقطر القطري.

يعتبر من أبرز نجوم الكرة العربية والخليجية والآسيوية.

وقع عليه الاختيار للانضمام إلى حملة “كرة القدم تعطي الأمل” وذلك في أبريل 2008، والتي ضمت نجوم عالميين من أمثال البرازيلي كاكا والحارس الإنجليزي ديفيد جيمس، بالإضافة لصانع الألعاب المصري السابق محمد أبو تريكة، والنجم السعودي سامي الجابر.

يلعب حاليًا في صفوف نادي القادسية الكويتي.

على ذكر المشاركات والأهداف، فمن خلال احصائيات متداولة على الشبكة العنكبوتية، شارك المطوع مع القادسية في 400 مباراة، أحرز خلالها حوالي 237 هدفًا، كما لعب مع قطر القطري 41 مباراة وسجل 33 هدفًا، أما مع النصر السعودي فخاض 9 مواجهات سجل 13 هدفًا.

أما مع المنتخب الوطني فلعب كما أسلفنا 183 مباراة، وسجل 56 هدفًا.

مؤخرًا تم اختياره من بين أفضل الهدافين في العالم في القرن الـ21 بحسب ما نشره « iffhs » أو الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم ، حيث احتل المهاجم الكويتي المرتبة الـ27 عالميًا، برصيد 322 هدفًا ، تم تسجيلهم على الصعيدين المحلي والدولي.

الخاتمة

تعرفنا في السطور السابقة، على سر بكاء النجم الكويتي الشهير بدر المطوع وحالة التعاطف الكبيرة التي بدت من قبل الجماهير العربية والكويتية، فضلًا عن الإنجاز العالمي المرتقب للمهاجم الفذ، واختتمنا بتقديم سيرة ذاتية مختصرة لـ الأسطورة الكويتية الخالدة.