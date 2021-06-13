“مفعل” فضاء الاولياء.. كشف نقاط الفصل الثاني 2021 ثانوي الجزائر موقع ثروة tharwa.education.gov.dz

كشف نقاط الفصل الثاني 2021 ثانوي، أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ عن كشف نقاط الفصل الثاني 2021 ثانوي خلال أيام، وسوف يتم الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني التابع للوزارة والذي يسمى فضاء الأساتذة، لهذا لن يضطر ولى الأمر من اليوم للذهاب للمدرسة والاستعلام عن نتائج أولاده، ويحرص أولياء الأمور عن موعد كشف النقاط الخاص بأولادهم، وهذا ما نوضحه لكم بمقال اليوم على موقعنا الإخباري ثقفني.. تابعوا معنا.

كشف نقاط الفصل الثاني 2021 ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية عن موعد كشف نقاط الفصل الثاني 2021 ثانوي من خلال موقع فضاء أولياء الأمور، والجدير بالذكر أن موقع فضاء الأساتذة يقوم بتقديم عدد كبير من الخدمات ومن أبرزها خدمة الاستعلام عن النتائج سواء كشف النتائج للطور الابتدائي والمتوسط والثانوي لعام 2021، والنتائج من اليوم أصبحت متاحة عبر الموقع حيث ظهرت رسميًا على الموقع.

خطوات كشف نقاط الفصل الثاني 2021 ثانوي

يتم التعرف على كشف نقاط الفصل الثاني 2021 ثانوي من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة، وهي كالتالي، علمًا بأن النتيجة من اليوم متوفرة على الموقع، ويمكنكم الاستعلام عنها بأي وقت، دون الحاجة للذهاب خارج المنزل والاستعلام عنها من المدرسة، والاستعلام كالتالي:

أولًا يتم الدخول على الموقع الرسمي لفضاء أولياء التلاميذ.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، وإن لم يتم التسجيل من قبل قم بإنشاء حساب جديد على الموقع.

قم بإدخال كل البيانات الخاصة بك.

اختار نتيجة الفصل الدراسي الثاني المرحلة الثانوية.

قم بالضغط على كلمة استعلام عن النتيجة.

انتظر دقائق وبعدها ستظهر النتيجة أمامك.

يمكن الآن لكافة الطلبة والطالبات الاستعلام عن كشف نقاط الفصل الثاني 2021 ثانوي بشكل إلكتروني دون الحاجة للخروج من المنزل أو الذهاب إلى المدارس في ظل انتشار فيرو كورونا في العالم كله، وذلك حيث قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بإتاحة رابط إلكتروني يمكن جميع الطلبة وأولياء الأمور من كشف النقاط الخاصة بالفصل الثاني 2021 ثانوي.