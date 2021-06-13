رابط التسجيل في الحج 1442 وآلية التسجيل

رابط التسجيل في الحج 1442، فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أن أداء فريضة الحج هذا العام 1442، للمواطنين والمواطنات السعوديين فقط، ومتاح أيضاً للمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وهذا القرار ما تم إعلانه في الفترة الأخيرة، والذى جاء عكس ما كان متوقع، وجاء هذا القرار نتيجة الظروف الصعبة الحالية، والتى يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا.

رابط التسجيل في الحج لعام 1442

فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أنها سوف تستقبل عدد محدد من الحجاج لهذا العام، سوف نستقبل 60 ألف حاج من المواطنين والمواطنات السعوديين، وأيضاً من المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وحددت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية أن عمر المتقدم، يقع بين 18 عام وحتى 65 عام، واشترطت وزارة الحج والعمرة بالمملكة،أن يكون المتقدم قد لقح بجرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا، أو أن يكون من المتعافين من فيروس كورونا، ويشترط أيضاً أن يكون المتقدم ليس لديه أى أمراض مزمنة، وعلى الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام 1442 الدخول على هذا الرابط الخاص بالتسجيل، التابع لوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، والتسجيل اليوم مع العلم بأن لا توجد أولوية للتسجيل المبكر، وأن التسجيل متاح حتى نهاية اليوم.

آلية التسجيل فى الحج 1442

الحج هذا العام 1442 متاح فقط، للمواطنين والمواطنات السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وحددت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، طريقة التسجيل كما يلي

في البداية يدخل المتقدم على رابط التسجيل الإلكتروني، الموضوع من قبل وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

ثم يأتي في الخطوة الثانية التسجيل بشكل فردي ، ومن حق السيدات التسجيل في الحج مع عصية من السيدات.

ثم بعد ذلك يتم تحديد الباقة المناسبة.

وفى الأخر يتم فرز الطلبات بناء على توافر الشروط، وتبدأ مرحلة الفرز فى 15 ذو القعدة 1442.

وتكون الأولوية للمتقدميين وليس سبق لهم الحج.

شروط التسجيل فى الحج 1442

حددت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، شروط لابد من توافرها لكي يتمكن المتقدم من أداء فريضة الحج وهي