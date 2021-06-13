من داخل المستشفى.. إريكسن يبعث رسالة لزملائه

في أول بيان رسمي للاتحاد الدنماركي لكرة القدم، بعد واقعة سقوط نجم الفريق كريستيان إريكسن ، أكد منتخب "ألفايكنغ" أن اللاعب أرسل رسالة لزملائه من المستشفى.

وسقط كريستيان إريكسن على الأرض مغشيا عليه دون تدخل من أي لاعب آخر في الدقيقة 40 من زمن لقاء بلاده أمام فنلندا في كأس الأمم الأوروبية، السبت، قبل أن يتدخل فريق إسعاف طبي ويقدم له تدليكا قلبيا، بينما شكّل زملاؤه دائرة حوله، وبدا بعضهم وهو يبكي.

وتم إيقاف المباراة بسبب الوضع الصحي الطارئ للاعب الوسط الدنماركي. وقد أعادت هذه الواقعة إلى الأذهان، بعضا من أخطر الإصابات التي شهدتها الملاعب العالمية.

لكن الاتحاد الدنماركي طمأن الجماهير، في بيان رسمي الأحد، مؤكدا أن حالة اللاعب الآن "مستقرة".

وجاء في البيان: "لقد تحدثنا صباحا مع كريستيان إريكسن الذي أرسل برسالة لزملائه، تتضمنها التحية. حالته الآن مستقرة، وسيظل في المستشفى لإجراء الفحوصات".

وأضاف البيان: "لقد تم توفير خدمات مساعدة نفسية مختصة بالأزمات، للاعبين ولطاقم المنتخب الوطني، وسنستمر بتوفيرها بعد حادثة يوم أمس".

ومن غير المتوقع أن يعود إريكسن للعب مع منتخب بلاده خلال البطولة بعد الحادثة التي أرعبت عالم كرة القدم لساعات.