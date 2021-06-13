ميركل: يجب تصنيع لقاحات كورونا فى الدول الإفريقية

جدة - نرمين السيد - وأضافت ميركل، فى تصريحات نقلتها فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى نبأ عاجل لها، أنه يجب توزيع 2.3 مليار جرعة من لقاح كورونا فى الدول النامية بنهاية 2022. يشار إلى أن أكثر من خمسة ملايين شخص، كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا فى إفريقيا منذ ظهر الوباء فى الصين أواخر العام 2019، وفق بيانات "فرانس برس" الفرنسية.

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