وفا: وفد وزارى برئاسة أبو عمرو فى القاهرة لبحث إعادة إعمار غزة

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، أن الوفد يضم وزير الاقتصاد خالد العسيلى، ووزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير الزراعة رياض العطارى، ووزير الحكم المحلى مجدى الصالح، والوكيل فى هيئة الشؤون المدنية أيمن قنديل، والمستشار فى مكتب رئيس الوزراء اصطيفان سلامة.
ومن المقرر أن يلتقى الوفد الوزارى بعدد من المسؤولين المصريين، خاصة أولئك المختصين بقضايا الإعمار.
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