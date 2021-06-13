جونسون: علاقتى مع الرئيس الأمريكى جو بايدن طيبة للغاية

جدة - نرمين السيد - وأضاف جونسون - فى مقابلة حصرية مع قناة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الأحد، على هامش قمة مجموعة الدول السبع المنعقدة فى بريطانيا - إن الرئيس بايدن يؤمن إيمانا قويا بالتحالف عبر الأطلسى وبالعلاقات المميزة التى تجمع بلاده بالمملكة المتحدة، مشيرا إلى أن بايدن يشاركه نفس الأولوية فى معالجة قضية تغير المناخ وتحسين تعليم الفتيات فى أنحاء العالم.

وحول الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكى ونظيره الروسى فى مدينة جنيف السويسرية، قال جونسون إنه يعتقد أن الرئيس جو بايدن سيبعث "رسائل قوية" للرئيس بوتين خلال قمتهما المرتقبة، وهو أمر يوافق عليه تماما.

وفيما يخص تعامل حكومته مع فيروس كورونا فى الأيام الأولى، قال جونسون إن الجائحة كانت حدثا غير مسبوق وسننظر بعين الاعتبار فى كل ما حدث وما هى الأمور التى جرت بشكل سيء وسنتعلم منها، مؤكدا أنه سيتم التركيز على توفير اللقاحات التى منحت مناعة لشعبه ومكنت من عقد القمة.