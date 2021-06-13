الجابرى يترأس وفد سلطنة عُمان فى اجتماعات وزراء الإعلام العرب بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - انطلقت اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربى فى دورتها الـ 95، اليوم الأحد، بمقر جامعة الدول العربية فى القاهرة، وتستمر حتى غد، وذلك للتحضير للدورة العادية الـ 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقدها الأربعاء المقبل، على أن يسبقها بيوم اجتماع الدورة الـ 13 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام الذى يضم فى عضويته: "عُمان ومصر والسعودية وقطر وتونس والجزائر وفلسطين والعراق".





وتشارك سلطنة عُمان فى هذه الاجتماعات المهمة بوفد رفيع المستوى، يترأسه على بن خلفان الجابرى وكيل وزارة الإعلام للإعلام، ويضم الدكتور محمد بن مبارك العريمى مستشار وزير الإعلام للإعلام الخارجى، والمستشار بدر بن هلال البوسعيدى نائب مندوب السلطنة الدائم لدى الجامعة العربية.

وتناقش الدورة الـ 95 للجنة الدائمة للإعلام العربى اليوم وغداً، 15 بنداً، يأتى فى مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب العمل على تنفيذ سياسة إعلامية عربية متواصلة وحشد الرأى العام العالمى ومناهضة الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التعسفية ضد الفلسطينيين، ومتابعة خطة التحرك الإعلامى العربى فى الخارج، واللجنة العربية للإعلام الإلكترونى.

كما تناقش الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، التى قام قطاع الإعلام والاتصال بوضعها وتأتى فى إطار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 التى تبناها قادة دول العالم فى قمة تاريخية خلال اجتماعات الجمعية العامة فى سبتمبر 2015، وكذلك وضع استراتيجية موحدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدولية مثل "جوجل، فيس بوك، أمازون، نتفلكس".

وتبحث الدورة 95 أيضًا كيفية إدراج مادة التربية الإعلامية فى المناهج الدراسية لكل المراحل، والاحتفال بجائزة التميز الإعلامى العربى، ومناقشة تشكيل المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب، وكذلك مناقشة أنشطة قطاع الإعلام والاتصال وبعثات الجامعة بالخارج، وأنشطة المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية، ومناقشة الاستراتيجية الإعلامية العربية، كونها تمثل خارطة طريق تهدف إلى تطوير الخطاب الإعلامى ليكون خطابًا إعلاميًا عربيًا يواكب التطور ويتعامل مع عصر العولمة بكل ما يحفل به من متغيرات وما يطرحه من تحديات تمكن الإعلام العربى من دعم رسالته الاساسية فى خدمة الوطن العربى وقضاياه الجوهرية.