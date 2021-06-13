جدول موعد مباريات اليوم في يورو 2020 والقنوات المفتوحة الناقلة لليورو

انطلقت مباريات كأس أمم أوروبا 2020 بعد تأجيل شهدته لمدة عام بسبب انتشار جائحة كورونا، قبل أن يتقرر إقامتها هذا العام بنظام مستحدث بإقامة اليورو في 11 مدينة في أوروبا، وليست في بلد واحدة كما كان الحال في البطولات الماضية، التي كان آخرها البطولة الماضية التي أقيمت 2016 في فرنسا، وتمكن فيها المنتخب البرتغالي من تحقيق اللقب بانتصاره ضد المنتخب الفرنسي بهدف دون رد تكفل إيدير بتسجيله ليقود البرتغال لتحقيق لقبها الأول في البطولة، ولكن النسخة الحالية يورو 2020 ستشهد تنافس كبير بين العديد من المنتخبات الكبيرة، وعلى رأسها المنتخب البرتغالي حامل اللقب بتشكيلة قوية قد تكون أفضل من التي حققت اللقب، ومعها المنتخب الفرنسي بطل العالمن وكرواتيا الوصيف، والماكيتات الألمانية رغم ابتعادها عن مستواها، والمنتخب الإنليزي بجيل جديد شاب، وطواحين هولندا الساعين لإعادة الأمجاد.

يشارك في كأس الأمم الأوروبية يورو 2021 الحالية 24 منتخبا موزعون على خمس مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربع منتخبات تتبارى فيما بينها في مرحلة المجموعات للتأهل إلى دور الستة عشر، حيث يتأهل لذلك الدور بشكل مباشر المنتخبات أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، ليضمن 12 منتخب التأهل، وينضم إليهم أفضل أربع منتخبات تتواجد في المركز الثالث في جدول الترتيب، ليكتمل عقد الستة عشر منتخب في ثمن النهائي يتلاقوا في ثمانية مباريات بنظام خروج المغلوب حتى نهاية البطولة.

مباريات اليوم في يورو 2020 تشهد انطلاق مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بمباراة من العيار الثقيل تجمع وصيف العالم منتخب كرواتيا، ضد صاحب المركز الرابع في مونديال روسيا المنتخب الإنجليزي في مباراة قوة لن يكون تحقيق الفوز فيها سهلا على أيا من المنتخبين الساعين لتحقيق الفوز، واقتناص نقاط المباراة الثلاث لتكون بداية قوية لهما في البطولة في مجموعة يتواجد فيها أيضا كلا من منتخبات إسكتلندا، والتشيك.

المجموعة الثالثة تشهد إقامة كافة مباريات الجولة الأولى اليوم، حيث يلتقي المنتخب الهولندي مع المنتخب الأوكراني على ملعب يوهان كرويف أرينا في هولندا العائدة من جديد للبطولات العالمية، بعد أن غاب عن بطولة اليورو النسخة الماضية، وبطولة مونديال روسيا، وفي نفس المجموعة يلاقي منتخب النمسا منتخب مقدونيا الشمالية.

جدول موعد مباريات اليوم في يورو 2020

موعد مباراة انجلترا وكرواتيا اليوم

المباراة: إنجلترا – كرواتيا.

الموعد: 3:00 توقيت مصر، 4:00 توقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة: بي ان سبورت ماكس HD1، بي ان سبورت ماكس HD2، تعليق: خليل البلوشي.

موعد مباراة النمسا ومقدونيا

المباراة: النمسا – مقدونيا الشمالية.

الموعد: 6:00 توقيت مصر، 7:00 توقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة: بي ان سبورت ماكس HD1، بي ان سبورت ماكس HD2، تعليق: عامر الخوذيري.

موعد مباراة هولندا وأوكرانيا اليوم

المباراة: هولندا – أوكرانيا.

الموعد: 9:00 توقيت مصر، 10:00 توقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة: بي ان سبورت ماكس HD1، بي ان سبورت ماكس HD2، تعليق: علي محمد علي.

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