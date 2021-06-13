رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس 2021 الترم الثاني Prep result في جميع المحافظات

تصدر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قائمة الكلمات الأكثر بحثُا على محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بسبب زيادة البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 الترم الثاني في جميع المحافظات من قبل الطلاب وأولياء الأمور للاطمئنان على مصير أبنائهم في الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة والمتخصصة.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 الترم الثاني

في السياق ذاته، قال مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن بداية الأسبوع المقبل هو موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2021 للطلاب الذي أدوا امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني لعام 2020-2021.

وأكد مدير تعليم الجيزة، أنه سيتم اعتماد النتائج بشكل رسمي فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، موضحًا أنه تم الانتهاء من تصحيح مادة الدراسات الإجتماعية حتى الآن.

في السياق ذاته، كشف محمود الكيلاني، المتحدث باسم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، أنه سيتم إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2021 خلال الأيام القليلة المقبلة، فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 فى جميع المحافظات

وكان طلاب الصف الثالث الإعدادي قد انتهوا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جميع المحافظات يوم 9 يونيو الجاري، وسط تطبيق إجراءات احترازية وتدابير وقائية لمواجهة فيروس كورونا.