رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني 2021

البحث عن موقع فضاء أولياء التلاميذ الذي تصدر محركات البحث هذه الآونة من اجل كشف نقاط الفصل الدراسي الثاني 2021 وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية حيث معرفة كيفية تسجيل أولياء التلاميذ من اجل معرفة نتائج البيام والسانكيام والتي من المتوقع ظهورها خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك وفقاً للمنظومة التعليمية المتبعة إلكترونياً من اجل تعويض الطلاب عن فترة انتشار الوباء في الفترة الماضية والتي أثرت بشكل كبير على استمرار الدراسة بالشكل الطبيعي.

رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ

حرصت وزارة التربية والوطنية بدولة الجزائر على استمرار المنظومة التعليمية رغماً عن الظروف المحيطة لذا قامت بإطلاق منصة رقمية للحرص على سلامة الطلاب لمتابعة الدروس اليومية كما أنها تُعد همزة الوصل بين كل من المعلم والطالب وولي الأمر حيث يتمكن أولياء الأمور من خلال المنصة معرفة المستوى التعليمي لأبنائهم بشكل مستمر.

ويعيش الطلاب وأولياء الأمور فترة من القلق حالياً لعدم استخراج النقاط لكل من الطلاب في مرحلة الابتدائي، المتوسط، الثانوي وذلك عبر موقع وزارة التربية الوطنية بالجزائر، لذا سنوضح معكم فترة خطوتا التسجيل عبر موقع فضاء التلاميذ.

يمكنكم التسجيل من خلال الدخول على رابط موقع فضاء اولياء التلاميذ من هنا.

انقر على زر تسجيل الدخول إذا كنت مُسجل من قبل على الموقع.

في حالة المستخدم الجديد انقر على أيقونة تسجيل مستخدم جديد.

ملء البيانات المطلوب إدخالها من ولي الأمر.

طباعة الاستمارة وذلك بعد الانتهاء من عملية التسجيل.

خطوات تسجيل موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021

والجدير بالذكر أنه سيتم تفعيل موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021 في الفترة القادمة من اجل استطلاع نتائج السانكيام يوم 16 من شهر جوان الجاري حيث يتمكن أولياء الأمور من الدخول واستخراج درجات أبنائهم المسجلين بمراحل السانكيام، البيان، البكالوريا فور الإعلان عنها رسمياً.