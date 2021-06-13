رئيس البرلمان العربى: انتخابات الجزائر البرلمانية خطوة مهمة إلى الأمام

جدة - نرمين السيد - وفى بيان صحفى، اليوم الأحد، قال رئيس البرلمان العربى، إن إتمام هذه الانتخابات يمثل مرحلة مهمة فى مسيرة التطور الديمقراطى وتعزيز المشاركة السياسية فى جمهورية الجزائر، ويمثل خطوة ضرورية إلى الأمام.

وأشاد رئيس البرلمان العربى بقدرة الشعب الجزائرى على اجتياز هذا الاستحقاق الديمقراطى الهام، وتجاوز كافة التحديات، مؤكدًا ثقته فى قدرة أعضاء المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى الجُدد، فى تحمل المسؤولية الكبيرة التى أولاها إياهم الشعب الجزائرى.