عاجل.. طرد نواب «الصهيونية الدينية» من الكنيست أثناء التصديق على الحكومة

جدة - نرمين السيد - بدأت جلسة الكنيست الإسرائيلى، اليوم الأحد، للمصادقة على الحكومة الجديدة فى الدولة العبرية، والتى ستطيح برئيس الوزراء الإسرائيلى الحالى بنيامين نتنياهو، بعد 12 عامًا فى السلطة.





وحسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل، أخرجت السلطات الإسرائيلية فى الكنيست، نواب حزب "الصهيونية الدينية" من الجلسة، بسببب مقاطعتهم لـ نفتالى بينيت، رئيس الحكومة الجديدة. ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلى الجديد نفتالى بينيت، الشكر لرئيس لنتنياهو على سنوات خدمته.

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