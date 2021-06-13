المحكمة العليا فى الجزائر: التجربة المصرية ألهمتنا طرقا لمكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - بدأت، منذ قليل، فعاليات اجتماع القاهرة الخامس للمحاكم الدستورية الإفريقية، فى يومه الثانى، بحضور عدد من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الإفريقية المشاركة فى الاجتماع، والذى يستمر حتى 16 يونيو الجارى، لمناقشة مجموعة من المحاور المهمة.





قال المستشار عبدالرشيد طبى، رئيس أول المحكمة العليا بالجزائر، إننا استلمهنا من التجربة المصرية فى توسيع مفهوم الإرهاب وكذا مكافحته، ولعل أبرز ما تم نقله هو إنشاء قائمة للارهابين، خصوصًا أننا عانينا كثيرًا من الإرهاب فى التسعينيات.

وأضاف خلال اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية، أن التحول الرقمى نابع من تطور العالم السريع فى استعمال تقنية المعلومات، حيث سعت الجزائر إلى مواكبة هذا التطور ونظرًا إلى الحاجه التى فرضها كوفيد - 19، ومن مظاهر التغيير هو تعيين وزير مُكلف فى الحكومة بالرقمنة الإلكترونية.

وتابع أن حوكمة وسائل التواصل الاجتماعى هو أمر مهم، ويتطلب ثلاثة محاور رئيسية، وهى سن تشريعات تتناسب مع طبيعية هذه الوسائل، وكذا التدقيق فى المنشور ومحتواه، ووضع القواعد القانونية التى تُخضع صاحب المنشور للرقابة القانونية، وهذا لا يعنى تقيد حرية الأفراد، بل لضبط ما يتم نشره حتى لا تنتشر المعلومات الخاطئة فى المجتمع، وحتى لا تعم الفوضى.

ويشهد الاجتماع الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث الاجتماع يجرى فى ظل ظروف صحية صعبة بسبب صعوبة حركة الانتقال بين الدول.

وأكد المستشار عادل عمر الشريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأمين عام الاجتماع، أن القيادة السياسية بمصر تؤمن بأن استقرار المنطقة لا يكون إلا من خلال دفع عجلة التعاون مع الأشقاء الأفارقة ومواجهة التحديات.

وتابع أمين عام اجتماع القاهرة، أن الدورة الحالية، ستناقش تغيير الفكر القضائى وتحقيق أعلى مستوى من الحماية القضائية، والتعديلات التشريعية المطلوبة، مبينًا أن أجندة الاجتماع ستشهد جلسات على مدى 3 أيام عمل لاستخلاص مقررات المؤتمر وتضمينها البيان الختامى.

ولفت المستشار عادل عمر الشريف، إلى أن الرئيس السيسى حدد خلال رسالته فى فبراير الماضى، مع دعوته لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، للمشاركة فى الاجتماع الخامس، محاور الاجتماع، والتى تستهدف تحقيق الاستقرار فى الدول الإفريقية.