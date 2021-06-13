السعودية: توقيف 136 مواطنًا ومقيمًا بتهمة الفساد

جدة - نرمين السيد - وفى بيان صحفى، قالت الهيئة السعودية إنها "باشرت خلال الفترة من 13 مايو الماضى إلى 10 يونيو الجارى، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 914 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 562 متهمًا فى قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 136 مواطنًا ومقيمًا".

وأشارت الهيئة إلى أنه بين الموقوفين هناك موظفون من وزارات "الدفاع، والداخلية، والحرس الوطنى، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك".

وأوضحت الهيئة أن الموقوفين متورطون فى اتهامات بالرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفى، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، مضيفة أنه "جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم للقضاء".